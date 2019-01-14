«الأزهر» توضح موقف «طالبة الحضن» بعد تدخل «الطيب»

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فتاة الحضن

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، إنه سيتم العمل بتوجيه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بشأن إعادة النظر في العقوبة الموقعة على طالبة المنصورة، والمعروفة إعلاميًا بـ«طالبة الحضن».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مجلس التأديب الأعلى سيراعي توجيهات الإمام الأكبر؛ لأنه المرجعية الكبرى للأزهر، موضحًا أنه من المتوقع تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها حسب رأي المجلس.

وتابع: «الإمام الأكبر نصح بمراعاة مستقبل الطالبة، ومجلس التأديب يصدق على الحكم الأول، أو يخفف أو يزيل العقوبة، وفي حالة التخفيف يمكن فصل الطالبة لمدة فصل دراسي كامل أو سنة أو سنتين، وهذا يرجع لتقدير مجلس التأديب».

وأوضح أن سبب توقيع عقوبة الفصل نهائيًا لأن ما حدث هو فعل فاضح يجرم عليه القانون، بسبب انتهاك حرمة مكان العلم والخروج عن تقاليد المجتمع، بالإضافة إلى ما نتج عنه انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالأزهر وأخلاق طلابه.

يُذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وجه بإعادة النظر في عقوبة طالبة «الحضن»، التي عاقبها المجلس التأديبي الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، بفصلها نهائيًا من الجامعة وكل فروعها؛ بعد ارتكابها فعل فاضح في الحرم الجامعي، وانتشار الفيديو المعروف إعلاميًا بـ«حضن جامعة المنصورة».

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