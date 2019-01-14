» إسرائيل تعترف بقصف مطار دمشق الدولي

14 يناير 2019 - 07:00 م

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده شنت غارات جوية مساء يوم الجمعة الماضي استهدفت مطار دمشق الدولي.

وأضاف أن الغارات استهدفت "مستودعات تستخدم في تخزين أسلحة إيرانية".

وقال نتنياهو إن الهجوم يعد الأحدث بين مئات الهجمات الإسرائيلية التي تركز على أهداف عسكرية تتعلق بإيران وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة معها.

ويعد ذلك بمثابة اعتراف نادر الإدلاء به من جانب إسرائيل التي دأبت على رفض التعليق على تقارير بشأن شن عمليات في سوريا.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته بحسب مكتبه :"خلال 36 ساعة الأخيرة، شنت القوات الجوية هجوما استهدف مستودعات تحتوي على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي".