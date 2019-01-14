بدعم 3 جهات.. 80 مليار جنيه فاتورة شبكة الطرق

14 يناير 2019 - 06:40 م

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن شبكة الطرق الجديدة كلفت الدولة 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان، والقوات المسلحة.

وشدد "عرفات"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، على أنه "يجب الحفاظ على الطفرة التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الطرق، وكنا نعانى ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التي تملكها الدولة من شبكة طرق".

وقال إن "شبكة الطرق الجديدة كلفت الدولة 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان، والقوات المسلحة"، متسائلًا "فكيف نحافظ على هذا في ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طنا لكن بعض العربات تخالف وتضع 50 طنا وأكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى ستتكلف 300 مليار جنيه بعد 5 سنوات".

وأضاف "لا نريد أن نرمي كل شيء على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الأحمال الموجودة على الطرق".