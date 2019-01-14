مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

14 يناير 2019 - 06:27 م

قررت مصر اليوم الاثنين ترحيل الشاب الألماني من أصل مصري، عيسى محمد عبد الغني إبراهيم الصباغ، الذي احتجزته بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وقالت السلطات إنه بفحص موقف عيسى الصباغ، تبين قناعته بفكر تنظيم "داعش" بألمانيا وارتباطه إلكترونياً ببعض عناصره هناك، وقدومه لمصر بغرض الانضمام لصفوف العناصر الإرهابية بشمال سيناء"، مشيرة إلى أن المضبوطات من الخرائط التي كانت بحوزته والبوصلة هي لاستخدامها في الوصول لتلك العناصر.

وأضافت أنه بعد تقنين الإجراءات وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في وقت سابق التحفظ عليه، قررت إخلاء سبيله، مشيرة إلى أنه تم ترحيله الأحد إلى ألمانيا.

والشاب من مواليد أغسطس 2000، وتم ضبطه منذ بضعة أيام حال وصوله للبلاد قادماً من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي.

وكانت السلطات المصرية قد رحلت، الخميس الماضي، الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

وتم ضبطه حال وصوله إلى البلاد لتوافر معلومات حول ارتباطه بعناصر "داعش" بالخارج، وتبين صحة تلك المعلومات.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت اختفاء شابين ألمانيين في مصر عقب وصولهما مطاري الأقصر والقاهرة قبل أسابيع قليلة، وانقطاع أخبارهما بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، إن السفارة الألمانية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية وتبذل قصارى جهدها لتوضيح ما حصل للشابين.