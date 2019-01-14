احذري.. مكملات غذائية تفقدك العضلات

14 يناير 2019 - 06:02 م

أظهرت دراسة، أجراها باحثون بجامعة "ماكماستر" الكندية، أن مكملات الأحماض الدهنية المعروفة باسم "أوميجا 3" يمكن أن تبطئ فقدان العضلات الناجم عن الخمول البدني، خاصة لدى النساء في مرحلة الشباب.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 20 سيدة في سن الشباب، وقسموهم إلى مجموعتين، تناولت الأولى مكملات "أوميجا 3"، فيما لم تتناول المجموعة الثانية تلك المكملات.

وخلال أربعة أسابيع، من الخمول وعدم الحركة التي تسبب فقدان السيدات للعضلات، عادت المشاركات إلى نشاطهن اليومي المعتاد لفترة أسبوعين.

وقام الباحثون بقياس حجم عضلة الساق، والكتلة، والقوة قبل وبعد فترة الخمول البدني، ووجدوا أن المجموعة التي تناولت مكملات "أوميجا 3" خسرت كتلة عضلات أقل، مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول المكملات.

وقال الدكتور كريس ماكغلوري، قائد فريق البحث: "هذه الدراسة الجديدة تشير أن النساء الشابات قد يكون بمقدورهن استخدام مكملات أوميجا 3 لإبطاء فقدان العضلات وتحسين حياتهن، خاصة لدى المصابات بالشلل في أحد الساقين".

وأضاف أن "هذه النتائج قد يكون لها تأثيرات مفيدة على استعادة العضلات بعد إجراء جراحات مثل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للساق".

وتتوافر أحماض "أوميجا 3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، وزيت السمك، ويمكن الحصول عليها أيضًا من المكملات الغذائية "أوميجا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات.

ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة للأحماض "أوميجا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وتقيل نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل.