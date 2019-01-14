بدء العمل في النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

14 يناير 2019 - 05:57 م



شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم "الاثنين" بدء العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب مخطط إنشاء العاصمة فإن النهر الأخضر والممتد لـ35 كيلومترا يربط بين مناطقها المختلفة وجامعاتها ومدنها، ويبدأ من الدائري الأوسطي وحتى الدائري الإقليمي، ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه.

وتقدر مساحة الحدائق المحيطة بالنهر بـ 5 آلاف فدان، فيما تتملك وزارة الإسكان الأراضي المحيطة بالنهر وتتولى إدارة استثمارها.

