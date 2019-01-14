  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

غدا.. الحكم بإعادة محاكمة متهمين "بخلية طلاب حلوان"

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة "طلاب حلوان" لـ 28 نوفمبر
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق "

#

غدا.. محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

#

غدا.. محاكمة ضابط ونجل عضو بالبرلمان بـ"قتل الطفل يوسف"

#

غدا الحُكم على أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

فوضى

السجن

الجنايات

غياب

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي