تحديد أفقر 277 قرية في مصر لتطبيق "حياة كريمة"

14 يناير 2019 - 05:53 م



حددت وزارة التضامن الاجتماعي، النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري "حياة كريمة"، وأعلنت اختيار "أفقر 277 قرية" طبقا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأكدت الوزيرة، غادة والي، خلال اجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر رئاسة الوزراء، ، أن "القرى المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي".



كما عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، خلال الاجتماع، "النتائج الأوليّة لبحث الدخل والإنفاق وارتباط هذه النتائج باستهداف الحكومة لدعم القرى الأكثر فقرا في الخطط التنموية للدولة".



وأشارت والي، إلى أنه سيتم "الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم".



ولفتت إلى أن "هناك تركيزا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات".

