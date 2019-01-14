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"ابن سينا فارما" تبدأ توزيع قطرات عيون "الكون"

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تبدأ شركة ابن سينا فارما للادوية توزيع منتجات شركة "الكون" العالمية المتخصصة في إنتاج قطرات العيون خلال الربع الأول من 2019. وأكدت الشركة، في بيان لها، أن نوفارتس فارما استحوذت على شركة "الكون" مشيرة إلى أن منتجاتها كانت توزع في السابق من قبل إحدى شركات التوزيع بشكل حصري.
وأضافت أنها نجحت في إضافة منتجات "الكون" إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوزيعها وذلك بالاتفاق مع شركة نوفارتيس فارما بجانب شركتين أخريين للتوزيع.
وبلغ حجم مبيعات شركة نوفارتس فارما من منتجات شركة الكون نحو 450 مليون جنيه خلال عام 2018.

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