هيرميس تدرس التوسع في إدارة الثروات والتأمين والتمويل العقاري

14 يناير 2019 - 05:48 م



تدرس المجموعة المالية هيرميس إمكانية التوسع فى مجالات جديدة، بينها إدارة الثروات والتأمين والتمويل العقارى، وفقا لتصريحات المجموعة في بيان لها حول الخطة الاستراتيجية للمجموعة وأهدافها المنشودة خلال الفترة المقبلة.

وقالت المجموعة إنها نجحت خلال الأربع سنوات الماضية فى إضافة خدمات جديدة فى القطاعات الجديدة المتخصصة بالبيع، ممثلة فى قطاعى السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب من خلال منتجات مهيلكة، ومنتجات الدخل الثابت وأنشطة أدوات الدين.

ونجحت الشركة فى إضافة خدمات جديدة فى القطاعات المتخصصة بالشراء، ممثلة فى قطاعى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول عبر منصة فورتكس للطاقة المتجددة فى أوروبا وصندوق التعليم فى مصر، إضافة إلى خدمات إدارة الأصول بالأسواق المبتدئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شركة "فورتنز" التابعة للمجموعة.

وأضافت المجموعة أن دراسة التوسع فى خدمات جديدة سيعزز عملياتها، وسيحد من تعرضها للتذبذبات التى تشهدها الأسواق المالية، مشيرة إلى أنها ستواصل الاستثمار فى مشروعات التكنولوجيا المالية لمواكبة التطورات المتلاحقة بالقطاع.

