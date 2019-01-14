  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

عرب وعالم

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

وكالات

أخبار متعلقة
#

هذا شرط أمريكا لإعادة إعمار سوريا

#

معدلات متفائلة في حملة فيروس "سي"

#

"المصرية الروسية" تختتم حملة التوعية ضد الإدمان بـ "الميناء البري"

#

بريطانيا: نبحث اتخاذ خطوات جديدة بعد مقتل "كاشقجي"

رشوة

الجنايات

حى الموسكى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

 وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف  16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن آخر حالة شلل أطفال مسجلة فى مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي