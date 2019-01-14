بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

14 يناير 2019 - 05:47 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن آخر حالة شلل أطفال مسجلة فى مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.