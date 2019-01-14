» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح،  إن السوق النفطية "على الطريق السليم"، وستعود للتوازن بسرعة، والمنتجون مستعدون لعمل المزيد عند الحاجة.
وتابع: "ننظر لما وراء صخب البيانات الأسبوعية وسلوك المضاربين الأشبه بسلوك القطيع، وما زلت مقتنعًا بأننا نسير على الطريق السليم، وأن السوق النفطية ستعود سريعًا للتوازن".
وأكد: "إذا وجدنا أن هناك حاجة إلى عمل المزيد فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في أوبك ومن خارجها؛ حيث إن التعاون ضروري أيضًا".
واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون - بقيادة روسيا - في ديسمبر علي خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًّا بداية من يناير للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.
وأكد الفالح أن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج أوبك في ديسمبر قل بالفعل بما يزيد على 600 ألف برميل يوميًّا عما كان عليه في نوفمبر.

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