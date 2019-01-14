3.3 مليار دولار قروضا مشتركة رتبها بنك مصر وسوقها

14 يناير 2019 - 05:45 م

أعلن بنك مصر أنه رتب وسوق قروضا مشتركة بالدولار خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار لعدد 38 صفقة بما يوازي 60 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في بيان له، أن دور البنك في هذه التمويلات يتراوح بين المرتب الرئيسي لعدد 20 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار أي بما يعادل حوالي 27.5 مليار جنيه، بجانب إتمام 18 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 1.826 مليار دولار أي بما يعادل 32.66 مليار جنيه كان البنك فيها مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنكًا بإفريقيا.

وكانت مؤسسة بلومبرج أعلنت استحواذ بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2018 وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن العام.