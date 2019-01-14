غدا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق "

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الإرهاب

داعش

الجنايات

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة،  محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بالوراق  رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


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