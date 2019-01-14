«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

14 يناير 2019 - 05:42 م

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك في القضية رقم 760 لسنة 2018، بعد رفض لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لطلب رفع الحصانة، لعدم استيفائه للشروط الدستورية واللائحية لرفع الحصانة عن النائب.

من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن «الرأي العام يتساءل عن سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، وإنه يري أن إغراق مجلس النواب في كثرة طلبات رفع الحصانة يجعل النواب، ويجعله هو شخصياً يتساءل: لماذا هذا الكم من الطلبات، وهل القصد منها هو إظهار البرلمان بأنه يتستر على العضو، وهو ما اعتبره رئيس المجلس أمرا غير مقبول».

وأكد رئيس المجلس أن «النصوص الدستورية ولائحة مجلس النواب واضحة ولا يستطيع البرلمان اتخاذ إجراء مخالف لهما».