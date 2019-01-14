» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي

14 يناير 2019 - 05:41 م



أعلن البنك الأهلي المصري أنه سيبدأ إتاحة بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا للجمهور في النصف الثاني من الشهر الجاري، وفقًا لبيان للبنك.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن البطاقة تخاطب شرائح مختلفة من العملاء وتوفر لحامليها حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال الشبكة المحلية 123، والتي تنتشر بمختلف أنحاء الجمهورية،

وتمكن بطاقة ميزة حاملها من سداد كافة المدفوعات الحكومية إلكترونيًا وهو الاتجاه الذي يدعمه المجلس القومي للمدفوعات، إضافة إلى إتاحة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار عن طريق نقاط البيع الالكترونية (POS).

وأكد عكاشة أن هذه البطاقات تستهدف أكثر من 20 مليون مواطن من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، وسوف تمنحهم قبولا أوسع للتعامل بها لدى العديد من الجهات والتي تعد وسيلة آمنة وبسيطة للسداد الإلكتروني.

