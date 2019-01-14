» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز

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تعذيب

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الهرم

أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 11 مارس المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وتحفظت المحكمة في الجلسة السابقة على المتهمين في القضية وهم: "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الهرم، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحملة على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه، وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.


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