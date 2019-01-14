البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

14 يناير 2019 - 05:39 م

قال النائب محمد الفيومي، مقدم مشروع قانون المحال التجارية والصناعية، إن مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت المجلس الأحد وزعمت أنه أباح بيع الخمور في المحال العامة، وهو ما علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عليه خلال فعاليات الجلسة العامة الاثنين، بأنه جزء من الحرب على البرلمان رغم أن الآداب العامة والنظام العام لهم قواعد معروفة فأي شيء يخدش حياء المواطنين في أي مكان عام أو خاص يتم منعه.

وأضاف أنه بالنسبة لاستيراد الخمور وتداولها فهناك قانون خاص بها ويجرم كل من يستورد أي يتداول خمور خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى تجريم لبعض الافعال في الأماكن العامة وكون هناك شخص لا يفهم القانون فهذه ليست مشكلة البرلمان لأننا لا نبيح ما هو ممنوع بقوانين أخرى.

وتابع «عبدالعال»: البواخر السياحية لها ترخيص ببيع الخمور لأننا دولة سياحية يأتي إليها أجانب من دول عديدة بالإضافة إلى أننا دولة مدنية تحترم الحريات ونؤمن بفكرة المواطنة ونحافظ على مبدأ حرية العقيدة وفي نفس الوقت نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا.

وكان مجلس النواب قد ألغي المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة أثناء مناقشته مساء الاحد والخاصة بالترخيص للمحال العامة ببيع الخمور لان الامر منصوص عليه في قانون اخر ينظمه.