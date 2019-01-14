  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رفض استئناف نقيب الصيادلة على قرار حبسه

#

البرلمان الفرنسي يقر قانونًا يحظر ضرب الآباء أبناءهم

#

بالفيديو.. ريهام سعيد: "أنا هفضل أطبل لحد ما أموت"

#

مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا

الداخلية

تجاوزات

تعذيب

ضباط

الهرم

قال النائب محمد الفيومي، مقدم مشروع قانون المحال التجارية والصناعية، إن مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت المجلس الأحد وزعمت أنه أباح بيع الخمور في المحال العامة، وهو ما علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عليه خلال فعاليات الجلسة العامة الاثنين، بأنه جزء من الحرب على البرلمان رغم أن الآداب العامة والنظام العام لهم قواعد معروفة فأي شيء يخدش حياء المواطنين في أي مكان عام أو خاص يتم منعه.

وأضاف أنه بالنسبة لاستيراد الخمور وتداولها فهناك قانون خاص بها ويجرم كل من يستورد أي يتداول خمور خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى تجريم لبعض الافعال في الأماكن العامة وكون هناك شخص لا يفهم القانون فهذه ليست مشكلة البرلمان لأننا لا نبيح ما هو ممنوع بقوانين أخرى.

وتابع «عبدالعال»: البواخر السياحية لها ترخيص ببيع الخمور لأننا دولة سياحية يأتي إليها أجانب من دول عديدة بالإضافة إلى أننا دولة مدنية تحترم الحريات ونؤمن بفكرة المواطنة ونحافظ على مبدأ حرية العقيدة وفي نفس الوقت نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا.

وكان مجلس النواب قد ألغي المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة أثناء مناقشته مساء الاحد والخاصة بالترخيص للمحال العامة ببيع الخمور لان الامر منصوص عليه في قانون اخر ينظمه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي