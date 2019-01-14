» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين

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قضايا وحوادث

اعتداء على صحفيين بنقابة الصيادلة
ارشيفية

شيماء السيد

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أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، فرد أمن نقابة الصيادلة، وفايز شطا المدير الإداري للنقابة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما وآخرين بالاعتداء على الصحفيين داخل مبنى نقابة الصيادلة في أثناء التقدم بأوراق الترشح على منصب نقيب الصيادلة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات الاعتداء بالضرب على الصفحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم من هواتف محمولة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.

واتهمت الصحفية بـ"الوطن"، إسراء سليمان، في المحضر رقم 16061 جُنح قصر النيل، نقيب الصيادلة، محيي عبيد، ورانيا صقر، عضو مجلس النقابة، وفايز شطا، مدير النقابة، وأفراد الأمن الإداري بالتحريض والمسؤولية عن الاعتداء عليها وضربها، في أثناء مباشرة عملها الصحفي، موضحة أنها "تعرضت للضرب خلال حديثها مع المرشح على منصب النقيب، كرم كردي، ونتيجة للاعتداء سقط هاتفها على الأرض، وواصلت مجموعة من أنصار النقيب والأمن الإدارى الضرب وجذبها من شعرها، فسقطت واستولى أمن النقابة على هاتفها المحمول".

وأضافت صحفية "الوطن"، أنها لم تتمالك قواها من الضربات المتواصلة عليها، وعند تدخّل زميلها عاطف بدر، الصحفي في "المصري اليوم"، لمنع الاعتداء عليها، التفَّ حوله نقيب الصيادلة وأفراد الأمن الإداري واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته في الوجه ومناطق متفرقة بالجسد.

وتابعت "إسراء"، في محضر الشرطة، أن المتهمين واصلوا ضربها بالأيدي أمام أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة الذين حضروا لتقديم أوراق ترشحهم.

وكانت النيابة أمرت، بحبس أحد أفراد الأمن الإداري على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تعرف عليه المجني عليهم في التحقيقات التي استمرت عدة ساعات، أمام نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، وأكدوا أنه كان موجوداً خلال الأحداث داخل مقر نقابة الصيادلة وقت وقوع الاعتداء عليهم واحتجازهم داخل مقر النيابة، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، ومن بينهم المرشح على منصب نقيب الصيادلة، كرم كردي.

واستمعت نيابة قصر النيل لأقوال الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء وإصابات، عقب تحويلهم لمستشفى المنيرة لتوقيع الكشف عليهم وإعداد تقارير طبية بحالتهم، وطبيعة الإصابات التى لحقت بهم، لإرفاقها بالتحقيقات، كما انتقل فريق من النيابة إلى مقر نقابة الصيادلة لإجراء معاينة لموقع الأحداث.

وأصدرت النيابة، قرارًا باستدعاء رانيا صقر، وفايز شطا، إلا أنهما لم يمثلا أمام النيابة العامة لسماع أقوالهما فيما نسب إليهما من الاعتداء على الصحفيين، وجددت النيابة استدعاءهما لمواجهتهما بأقوال الصحفيين بقيامهما بالمشاركة في الاعتداء عليهم وإصابتهم واحتجازهم داخل مبنى النقابة دون وجه حق، في أثناء مباشرة عملهم بتغطية انتخابات النقابة.


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