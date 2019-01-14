ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

14 يناير 2019 - 05:36 م

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الافريقية أثناء تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

واستنكر أديب نسب البعض فوز مصر بتنظيم البطولة بسبب حضور محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، وقال: "على عينا وراسنا أبوتريكة وأعظم لاعب في التاريخ وفي العالم إنما دي مصر وطبعًا أبوتريكة اللي يقرب له لازم هيتولع فيه إنما دي مصر".

وتساءل أديب مستنكرًا: "هي مصر فازت عشان أبوتريكة قال انتخبوا مصر؟.. إيه الجنان ده وفيه ميغة وقنوات إخوانية ومواقع إخوانية".

وتابع: "هو التصويت بأبوتريكة أو بناس ماشية؟ وهو التصويت إن أبوتريكة يقول لأتباعه صوتوا لمصر لكن دي ملفات بتتقدم وفيه مصر وفيه إدارات بتكلم إدارات ورؤساء دول بيكلموا رؤساء دول".