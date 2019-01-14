» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا

14 يناير 2019 - 05:25 م



حظرت وزارة الإسكان، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، سير سيارات النقل الثقيل بمحور وصلة دهشور الشمالية، وداخل مدينتى "6 أكتوبر" و"الشيخ زايد" لمدة 6 ساعات يوميا، وفقا لما أعلنه عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة.



وقال إن إدارة مرور 6 أكتوبر ستقوم بمنع دخول وخروج «النقل الثقيل» من مدخل الإسكندرية الصحراوى، ومدخل طريق الواحات، لمدة 6 ساعات يوميا، من 6 صباحا حتى 12 ظهرًا، كما ستقوم بدوريات على وصلة دهشور خلال تلك الفترة.



وأضاف عبد المطلب فى بيان له أن الضوابط تأتى تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى تم تفعيله اعتبارا من 15 سبتمبر 2014، بمنع سير سيارات النقل الثقيل داخل محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة من 6 صباحا حتى 12 ظهرًا.

