  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

غدا.. محاكمة ضابط ونجل عضو بالبرلمان بـ"قتل الطفل يوسف"

قضايا وحوادث

تاجيل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة متهم بفتنة الشيعة

#

غدا محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

#

غدا الحكم علي متهم بأحداث الاتحادية

قتل

طفل

ضابط

محاكمة

نجل برلمانى

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات المتهمين الهاربين بقتل الطفل "يوسف العربي" بمدينة السادس من أكتوبر .

وكان الطفل "يوسف العربي" تم قتله أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس قبل أن تبين التحقيقات هوية المتهمين.

وأحالت النيابة في القضية 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان تمت إحالتهما غيابيا للمحاكمة حيث ما زالا هاربين.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي