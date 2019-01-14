  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

بالسودان

كشف منجم ذهب بطاقة إنتاجية 7 أطنان سنويا

عرب وعالم

منجم ذهب
ارشيفية

وكالات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مقتل 30 عاملاً بانهيار منجم ذهب في أفغانستان

#

تفاصيل جديدة عن مخطط إيران لتصفية معارضيها بالدنمارك

#

التعليم العالى: ندعم الطالب المصرى بـ40 ألف جنيه

#

خبر "سار" من التموين عن حصة المواليد الجدد

قتل

طفل

ضابط

محاكمة

نجل برلمانى

أعلن وزير النفط والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، عن كشف لمنجم ذهب وصفه بـ "الضخم"، بطاقة إنتاجية متوقعة 7 أطنان سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء عبد القادر الشركات العاملة بقطاع التعدين في ولاية البحر الأحمر (شرق)، مساء الأحد، لم يشر فيه إلى أية تفاصيل حول موقع المنجم وموعد البدء بالإنتاج.

ويعد الذهب، أحد المصادر الشحيحة للنقد الأجنبي الوافد إلى البلاد، إذ تنتج السودان قرابة 105 أطنان سنويا، بينما بلغ حجم إنتاج الشهور التسعة الأولى 2018، نحو 78 طنا.

لكن الوزير السوداني، تعهد بإجراء معالجات كبيره فى قطاع التعدين.

وأشار عبد القادر، إلى أن كافة المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

وتنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقعا بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الدائرة في عديد المدن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي