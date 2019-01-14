» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

14 يناير 2019 - 05:21 م

تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ياسر برهامي لنشره الفكر الوهابي عبر تطبيق واتس آب.

وقال نص البلاغ: "في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة إلى تجديد الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة تعمل الدعوة السلفية بالإسكندرية على تكريس الفكر الوهابي المتشدد ورغم محاصرة وزارة الأوقاف للمد الوهابي والمطالبات بمنع نشر أفكاره المتطرفة فإن التقاليع السلفية في الهروب من تلك المحاصرة تتجدد يوما بعد يوم، وأحدث تلك التقاليع كان إطلاق البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية لدورات فقه عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق واتس آب، لتوصيل رسائلهم وأفكارهم الوهابية المتطرفة عن طريق تلك الدورات التي تستهدف خلق جيل جديد من الدعاة ونشر الفكر الوهابي الذي تم منع عدد كبير من شيوخه من الصعود للمنابر، ويكون الاشتراك بتلك الدورات عن طريق قيام الراغب في الالتحاق بالدورة بالاتصال بأرقام تليفونات معينة ويقوم بتسجيل اسمه وبياناته ويحدد اسم الدورة التي يريد الالتحاق بها ثم يتم التواصل معه عبر واتس آب ويتم إرسال محاضرة أسبوعية للشيخ برهامي (المبلغ ضده) للمشترك حول القضية المطروحة بالدورة، وبعد ذلك يقوم المبلغ ضده باستقبال الأسئلة في مواعيد محددة يتم إبلاغ المشترك بها ثم يجيب عنها ويقوم بإرسالها للمشترك وفي النهاية يحدد البرهامي موعد لاختبار المشترك وبعد أن يجتاز ذلك الاختبار يتم منحه شهادة مختومة من الدعوة تفيد بإتمامه للدورة كاملة".

وأضاف البلاغ: "الهدف من هذا كله زيادة نسبة القاعدة الشعبية للسلفيين ولنشر الفكر الوهابي، ومن الثابت أن ما اقترفه البرهامي يمثل جريمة نشر أفكار متطرفة من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد"، ملتمسًا التحقيق في الواقعة وإصدار الأمر بإحالة البرهامي للمحاكمة الجنائية العاجلة.