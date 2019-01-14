"الصناعة" تسعى لزيادة حجم التجارة البينية بإفريقيا إلى 2%

14 يناير 2019 - 05:20 م



كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن سعي مصر لزيادة حجم التجارة البينية مع إفريقيا من 1.5% إلى 2 %، موضحًا أنها حققت في 2017 نحو 3.4 مليار دولار، وفي 2018 وصلت إلى 4.2 مليار دولار.

وأشار نصار، خلال تقديمه شرحًا لخطة وزارة التجارة في التوجه الإفريقي، أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن حجم التجارة البينية مع إفريقيا لم يتجاوز 1%، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع قدرات أكبر دولة صناعية في القارة الإفريقية.

وأوضح أن مصر تواجه منافسين أقوياء في القارة الإفريقية مثل الصين والهند وتركيا، وتسعى إلى تعظيم الصادرات المصرية إلى إفريقيا من خلال مشروعات الصناعات التكاملية.

وأكد الوزير وجود تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقية باعتبارها من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير، مضيفا أن الوزارة تركز على 12 سوقا إفريقية، 6 منها في شرق إفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

