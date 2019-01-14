نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

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قدم المحامي الحقوقي نجاد البرعي اعتذاره لكل من «ضللهم»، بسبب تأييده لدستور مصر الذي تم التصويت عليه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان عن الحكم في مصر، ودعوته للتصويت عليه بـ«نعم».

وقال «البرعي» في تغريدات له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «زي النهاردة سنة 2014 نزلت اقول نعم للدستور . وقتها  عدت مندهش جدا من حماس الناس للدستور لدرجه ان الستات كانوا بيرقصوا امام اللجان .اعتبرت لسذاجتي ان هذا الاهتمام  بالدستور لدرجه الرقص فرحا بصدوره هو احد تجليات ثوره يناير 2011 والتي جعلت الناس كلها تهتم بمستقبل بلدها».

وتابع المحامي الحقوقي المعروف: «قلت وقتها لإحدي المحطات التلفزيونية "خلاص من النهارده ما فيش رئيس ممكن يلعب بالناس تاني من النهارده مصر ستري أكثر من رئيس جمهوريه يجلسون جوار بعضهم البعض وليس في قفص الاتهام ؛ من النهارده هيبقي عندنا دستور يحمي الحريات ولا يجوز تعديل مواد الحريات فيه إلا لزيادة مساحة الحرية».

واختتم كلامه قائلًا: «كنت أتصور أننا بدأنا طريقا جديدا للحكم يحترم حقوق الإنسان والحريات؛ ويرفض تأييد السلطة بل يحض على تداولها؛ ويمنع من يستخدمون الدين كمطية للوصول إلى السلطة من الاستيلاء عليها؛ تلك هي الدولة التي حلمت بها؛ ها هي تتحقق أمامي وبيدي؛ كنت واهما بشدة؛ أعتذر لكل من ضللته كلماتي».

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