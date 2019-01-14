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تسوية نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه مع مستورد سيارات مرسيدس

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وزارة المالية
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أعلنت وزارة الماليةإنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيدس بشأن تقييم أسعار السيارات.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة  أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم.
كان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في شركة "مرسيدس بنز" الألمانية زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى رئيس الوزراء وأعلن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.

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