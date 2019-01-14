سر تمزيق علم ليبيا في لبنان

14 يناير 2019 - 05:14 م

انتقد نشطاء ليبيون على موقع فيسبوك إنزال علم بلادهم من على سارية أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد في لبنان الشهر المقبل.

وقد وثق فيديو نشر الأحد على موقع يوتيوب لحظة تمزيق شبان للعلم الليبي ليستبدلوه براية حركة أمل اللبنانية.

وسمع في الفيديو أحد الشبان وهو يحث رفاقه على حرق العلم.

كما أظهرت مقاطع أخرى أشخاصا يرفعون صور مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وتتهم ألوية "موسى الصدر" الزعيم الليبي السابق معمر القدافي باختطاف الإمام ومرافقه عندما كانا في زيارة إلى ليبيا عام 1978.