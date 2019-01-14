  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتورة هالة زايد

بعد "فيروس سي".. الحكومة تتكفل بحملة صحية جديدة

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

أبوتريكة

ماذا قال «أديب» عن دور «أبوتريكة» في تنظيم مصر أمم أفريقيا

نجاد البرعي

نجاد البرعي: أعتذر لكل من ضللته بسبب هذا الأمر

البرلمان

البرلمان يرد على اتهامه بـ«إباحة الخمور»

البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

سر تمزيق علم ليبيا في لبنان

عرب وعالم

علم ليبيا
ارشيفية

وكالات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ

#

ماذا قال "الحريرى" فى ذكرى ميلاد والده؟

#

وفاة رئيس أركان القوات الجوية العراقية إثر عملية طبية

#

محققون مصريون يستجوبون «هشام عشماوي» في ليبيا

لبنان

تمزيق علم ليبيا

موسي الصدر

انتقد نشطاء ليبيون على موقع فيسبوك إنزال علم بلادهم من على سارية أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد في لبنان الشهر المقبل.

وقد وثق فيديو نشر الأحد على موقع يوتيوب لحظة تمزيق شبان للعلم الليبي ليستبدلوه براية حركة أمل اللبنانية.

وسمع في الفيديو أحد الشبان وهو يحث رفاقه على حرق العلم.

كما أظهرت مقاطع أخرى أشخاصا يرفعون صور مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وتتهم ألوية "موسى الصدر" الزعيم الليبي السابق معمر القدافي باختطاف الإمام ومرافقه عندما كانا في زيارة إلى ليبيا عام 1978.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا
» إحالة مدير "الصيادلة" وفرد أمن للمحاكمة لاعتدائهما على الصحفيين
» مصر تقفز 8 مراكز اقتصادية في تقرير 2019
» "جارة الوادي" راوية أندلسية تزين معرض الكتاب
» ماي تحذر من "خرق" الثقة بالديمقراطية حول بريكست
» "السترات الصفراء" تحاصر مبنى حكوميًا ببلجيكا
» وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على "الطريق السليم"
» البنك الأهلي يتيح بطاقة "ميزة" للجمهور الشهر الحالي
» تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم الهرم لتعذيب محتجز
» حظر دخول النقل "الثقيل" زايد وأكتوبر 6 ساعات يوميا
» بلاغ يتهم ياسر برهامي بنشر أفكار متطرفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي