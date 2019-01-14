هل تفتتح السعودية سفارتها بسوريا الخميس المقبل؟

14 يناير 2019 - 05:05 م

رد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن التصريح المزعوم لا صحة له جملة وتفصيلا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

?وكانت تصريحات نسبته مصادر صحفية، لوزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف، أعلن أنه سيجري يوم الخميس القادم رسميا افتتاح السفارة السعودية في العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن الافتتاح سيكون في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وكانت الحكومة السورية، قد أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.

وأعلنت الإمارات، أواخر الشهر الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أوائل الشهر الجاري، أنه "لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية"، وذلك وفقا لصحيفة "الكويتية".