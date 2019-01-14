  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

تشاووش أوغلو يتوجه إلى أبو ظبي اليوم

وزير خارجية تركيا لـ"ترامب": نحن لا نخشى أحد

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

الدكتور علي عبد العال

البرلمان يعلن دعمه للحكومة في تنظيم «أمم إفريقيا»

الارصاد تحذر: اليوم طقس شديد البرودة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة

أرشيفية

البورصة تفقد 7.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

أرشيفية

مصرع وإصابة 13 في حوادث سير ببني سويف

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر يتدخل لإنقاذ طالبة المنصورة المفصولة

الكابتن مجدي عبدالغني

الجبلاية: مفاجأة سارة لجماهير الكرة في أمم أفريقيا

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

عرب وعالم

البشير
ارشيفية

وكالات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

المشكله الاقتصادية لن تحل بالنهب والتخريب بل بالصندوق

#

لهذه الأسباب المظاهرات تتصاعد ضد "البشير"

#

استعدوا لخوض انتخابات 2020

#

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

السودان

عمر البشير

المظاهرات

الرئيس السوداني

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، إن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.

جاء ذلك في خطاب له أمام حشد جماهيري للنصرة والتأييد، بـ"ساحة السحيني" في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، بثه التلفزيون الرسمي، وتابعه مراسل الأناضول.

وهتف أنصار البشير شعارات "يا بشير نحن معاك" و" تقعد.. تقعد بس" و "سير سير يا البشير".

والأحد، انضمت مدينتي "الفاشر" و"نيالا" بإقليم دارفور، للاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي للمرة الأولى وفق وسائل الإعلام.

وأضاف البشير: "نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق".

وخاطب البشير الجماهير قائلا: "أوجه رسالة للشباب هذه بلادكم والمستقبل لكم، فلا تخربوا و تدمرو بلدكم ومستقبلكم".

وتابع: "هناك من يريد عدم استقرار السودان، ويريدون استمرار الصراع، لا يعجبهم الاستقرار في دارفور".

وشكر البشير الدول التي ساندت السودان وأرسلت وفودا داعمة له ولحكومته، وذكر منها مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا.

والأحد، تجددت الاحتجاجات في 6 مدن سودانية من بينها مدينة بحري بالعاصمة السودانية.

والسبت، أعلنت السلطات أن عدد قتلى الاحتجاجات بالبلاد بلغ 24، فيما تقول آخر إحصائية لمنظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40.

وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.

وهذه هي ثالث زيارة للبشير لولاية سودانية، منذ بدء الاحتجاجات؛ حيث زار ولاية الجزيرة (وسط) وولاية نهر النيل (شمال).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أمام حشد جماهيري.. البشير يوجه الشكر لمصر
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» سما المصري تهدد ريهام سعيد بمقطع فيديو
» المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز سيدة بمقاطع جنسية
» رؤية الأم المتوفاة فى المنام بعد زيارتها من "الشيطان"
» تهرب من أهلها بسبب إجبارها على الزواج
» سيدة تحبس طليقها ليلة الزفاف.. تعرف على السبب
» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي