البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

14 يناير 2019 - 04:41 م

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، إن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.

جاء ذلك في خطاب له أمام حشد جماهيري للنصرة والتأييد، بـ"ساحة السحيني" في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، بثه التلفزيون الرسمي، وتابعه مراسل الأناضول.

وهتف أنصار البشير شعارات "يا بشير نحن معاك" و" تقعد.. تقعد بس" و "سير سير يا البشير".

والأحد، انضمت مدينتي "الفاشر" و"نيالا" بإقليم دارفور، للاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي للمرة الأولى وفق وسائل الإعلام.

وأضاف البشير: "نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق".

وخاطب البشير الجماهير قائلا: "أوجه رسالة للشباب هذه بلادكم والمستقبل لكم، فلا تخربوا و تدمرو بلدكم ومستقبلكم".

وتابع: "هناك من يريد عدم استقرار السودان، ويريدون استمرار الصراع، لا يعجبهم الاستقرار في دارفور".

وشكر البشير الدول التي ساندت السودان وأرسلت وفودا داعمة له ولحكومته، وذكر منها مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا.

والأحد، تجددت الاحتجاجات في 6 مدن سودانية من بينها مدينة بحري بالعاصمة السودانية.

والسبت، أعلنت السلطات أن عدد قتلى الاحتجاجات بالبلاد بلغ 24، فيما تقول آخر إحصائية لمنظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40.

وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.

وهذه هي ثالث زيارة للبشير لولاية سودانية، منذ بدء الاحتجاجات؛ حيث زار ولاية الجزيرة (وسط) وولاية نهر النيل (شمال).