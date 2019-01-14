» أمام حشد جماهيري.. البشير يوجه الشكر لمصر

14 يناير 2019 - 04:40 م

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، أمام حشد جماهيري الشكر لجمهورية مصر العربية وعدد من الدول التي ساندته لحل المشكلة الاقتصادية التي أثارت احتجاجات شعبية على مدار الأسابيع الماضية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس السوداني قال أمام حشد من أنصاره في ولاية جنوب دارفور إن "هناك مشكلة اقتصادية نعمل لحلها، لكن ليس الحل عبر التخريب والحرق والنهب".

واتهم البشير بعض الجهات التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالبلاد، وقال هناك "ناس ما عاجبهم الاستقرار والأمن بالسودان وقالوا إن دارفور هي نهاية السودان".

وتابع: "أعداء السودان كثيرون لا يعجبهم الاستقرار والأمن في السودان، لكن سنوفر الأمن والاستقرار رغم أنفهم".

وأكد أن مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد أرسلت وفودًا بمستوى عالٍ للسودان للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.