«عبد العال»: قانون النقل البرى سيقضي على «فوضى المنظومة»

14 يناير 2019 - 04:25 م

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، سيقضى على الفوضى والعشوائية في منظومة النقل.

وأضاف «عبد العال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، أن هذا الجهاز سينظم النقل البرى بكل أنواعه ووسائله، قائلًا: «عندنا فوضى في النقل، ومينفعش نعمل لكل محافظة جهاز نقل لوحدها، سيكون هناك جهاز على مستوى الجمهورية لتنظيم النقل».

وأوضح «عبد العال»، أن فلسفة القانون تقوم على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي».