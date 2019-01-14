«بومبيو»: السعودية ستحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي

14 يناير 2019 - 04:25 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا له أن جميع المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي سيخضعون للمحاسبة، مع سعي الرياض لإنهاء أكبر أزمة سياسية تواجهها منذ عشرات السنين.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسارا) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء في الرياض يوم الاثنين. صورة من ممثل وكالات أنباء

وقال بومبيو للصحفيين إنه أثار أيضا عددا من قضايا حقوق الإنسان خلال حديثه مع العاهل السعودي وولي العهد، بينها قضية ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة محتجزات منذ أشهر ويتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر تشرين الأول في قنصلية المملكة باسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا وإصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون. واحتجزت الرياض 21 سعوديا على الأقل في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام، كما أقالت خمسة مسؤولين بينهم مستشار ملكي كبير.

وقال بومبيو ”أقر الاثنان بضرورة المحاسبة. تحدثا عن العملية الجارية في بلدهما، عن عملية التحقيق والعملية القضائية الجارية“.

وتسببت القضية في تأزم العلاقات مع حلفاء غربيين كما جذبت الانتباه إلى الإجراءات التي تتخذها السعودية ضد المعارضة وكذلك الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن.

وخلال الاجتماعين اللذين استغرقا في المجمل نحو 80 دقيقة، قال بومبيو إنه تحدث مع العاهل السعودي وولي العهد بشأن ناشطات في حقوق المرأة احتجزتهن السلطات في الصيف الماضي ومتهمات بالخيانة.

وتابع بومبيو قائلا ”التزما بإجراء العملية القضائية القانونية والقيام بها سريعا والمضي في هذا الطريق“.

وفيما يخص اليمن، اتفق بومبيو مع الأمير محمد على الحاجة إلى استمرار التهدئة في اليمن والالتزام ببنود اتفاقيات أبرمت الشهر الماضي خلال محادثات في السويد لإنهاء الصراع الدائر في اليمن بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال بومبيو ”تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم إنجازه في السويد بشأن اليمن كان جيدا لكننا نحتاج إلى أن يحترم الطرفان هذه الالتزامات. إلى الآن يختار الحوثيون المدعومون من إيران ألا يفعلوا ذلك“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو، الذي زار أيضا القاهرة وأبوظبي والدوحة، سيقطع جولته في منطقة الشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية. ومن المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعات في سلطنة عمان بدلا من السفر للكويت.