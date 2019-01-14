قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

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فلسطين

التعدي بالضرب

الشرطة الإسرائيلية

مدير المسجد الاقصي

اعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالضرب، على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فراس الدبس، مسؤول "الاعلام" في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول:" تم نقل مدير المسجد الأقصى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل الشرطة الإسرائيلية".

وأشار الدبس إلى أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية، يتواجدون داخل المسجد الأقصى، مطالبين بتسليم حراس مُصلى (قبة الصخرة) أنفسهم، قبل السماح بدخول المصلين إليه.

وقال:" حراس (مصلى) قبة الصخرة رفضوا تسليم أنفسهم، في الوقت الذي يتواجد فيه المئات من المصلين في محيطه تضامنا مع الحراس ورفضا لمطلب الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف الدبس:" الوضع متوتر، فالشرطة الإسرائيلية تصر على مطلبها، وهو ما يرفضه الحراس والمصلين".

وقد أغلقت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس، مُصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، بعد محاولة شرطي إسرائيلي اقتحامه، وهو يرتدي قلنسوة المتدينين.

وقال الدبس إن حراس المسجد الأقصى أغلقوا أبواب (مُصلى) قبة الصخرة، بعد محاولة شرطي إسرائيلي الدخول له، وهو يرتدي قلنسوة المتدينين".

ولفت الدبس إلى أن عنصريْن من الشرطة الإسرائيلية يقومان يوميا بجولة سريعة في داخل مُصلى قبة الصخرة، في الفترتين الصباحية والمسائية بدواعي الفحص الأمني.

وقال:" حراس قبة الصخرة طلبوا من الشرطي خلع قلنسوة المتدينين قبل الدخول، ولكنه رفض وأصر على الدخول ولو بالقوة وعندها أغلق حراس المسجد كل أبواب قبة الصخرة".

وأضاف الدبس إن ضباط وعناصر من الشرطة "انتشروا لاحقا عند البوابات الخارجية لقبة الصخرة فيما يتواجد حراس المسجد ومصلون داخل القبة".


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