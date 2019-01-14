الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة

14 يناير 2019 - 04:06 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة، غدًا الثلاثاء، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة, وارتفاع الموج فيه يتراوح من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

الإسكندرية 10 16

مطروح 07 16

بورسعيد 10 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 16

العريش 02 18

رفح 04 18

رأس سدر 13 18

نويبع 14 18

طابا 09 16

كاترين 01 12

شرم الشيخ 12 22

الغردقة 10 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 16

أسيوط 06 16

سوهاج 07 17

قنا 07 17

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 13 24

رأس حدربة 15 22

حلايب 14 23