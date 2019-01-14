  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
البشير

البشير: التغيير يكون عبر الانتخابات وليس المظاهرات

تشاووش أوغلو يتوجه إلى أبو ظبي اليوم

وزير خارجية تركيا لـ"ترامب": نحن لا نخشى أحد

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الاقصي

قوات الاحتلال تتعدى بالضرب على مدير «الأقصى»

الدكتور علي عبد العال

البرلمان يعلن دعمه للحكومة في تنظيم «أمم إفريقيا»

الارصاد تحذر: اليوم طقس شديد البرودة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة

أرشيفية

البورصة تفقد 7.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

أرشيفية

مصرع وإصابة 13 في حوادث سير ببني سويف

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر يتدخل لإنقاذ طالبة المنصورة المفصولة

الكابتن مجدي عبدالغني

الجبلاية: مفاجأة سارة لجماهير الكرة في أمم أفريقيا

خالد يوسف

أول تعليق من زوجة خالد يوسف على زواجه من الخطيب

البورصة تفقد 7.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

#

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

#

البورصة تربح 11.8 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 212 مليون جنيه

البورصة،

المستثمرين

راس المال السوقي

هبطت مؤشرات البورصة، على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة ببعض الشركات الكبرى والقيادية، التي أعلنت عن أحداث جوهرية على صعيد زيادات رؤوس الأموال أو صفقات اندماج واستحواذ.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 7.7 مليار جنيه، وسجل 2. 762 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 3. 1 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4. 1%، لينهي التعاملات عند مستوى 75. 13335 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 39. 0%، ليسجل 53. 685 نقطة، وأيضاً مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 49. 0% من قيمته، مسجلا 93. 1720 نقطة عند الإغلاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أمام حشد جماهيري.. البشير يوجه الشكر لمصر
» فنان يتحرش بـ"ياسمين صبري" على الهواء
» سما المصري تهدد ريهام سعيد بمقطع فيديو
» المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز سيدة بمقاطع جنسية
» رؤية الأم المتوفاة فى المنام بعد زيارتها من "الشيطان"
» تهرب من أهلها بسبب إجبارها على الزواج
» سيدة تحبس طليقها ليلة الزفاف.. تعرف على السبب
» بالصور.. اختبار الأحياء للصف الأول الثانوى
» إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها
» العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية
» ضيف حساسين يبكيه على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي