البورصة تفقد 7.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

14 يناير 2019 - 04:03 م

هبطت مؤشرات البورصة، على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة ببعض الشركات الكبرى والقيادية، التي أعلنت عن أحداث جوهرية على صعيد زيادات رؤوس الأموال أو صفقات اندماج واستحواذ.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 7.7 مليار جنيه، وسجل 2. 762 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 3. 1 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4. 1%، لينهي التعاملات عند مستوى 75. 13335 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 39. 0%، ليسجل 53. 685 نقطة، وأيضاً مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليخسر 49. 0% من قيمته، مسجلا 93. 1720 نقطة عند الإغلاق.