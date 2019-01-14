البرلمان يعلن دعمه للحكومة في تنظيم «أمم إفريقيا»

14 يناير 2019 - 04:00 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر فازت بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، وكان التصويت رهانًا رابحًا على ثقة الدول الإفريقية في أمن وأمان مصر، لذلك فالتحدي الآن هو تنظيم هذا الحدث بشكل يليق بها.

وأضاف عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب المٌنعقدة الآن، أن مجلس النواب سيتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تحقيق هذا الهدف وهو التنظيم الذي يليق بمصر.

وتكثف الحكومة جهودها حالياً لإنهاء التجهيزات الخاصة باستضافة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في إستاد القاهرة اليوم، ووجّه باستعادة رونقه وإبرازه بصورة جاذبة لمشجعي مصر وضيوف البطولة الأفريقية، مع استخدام أحدث تقنيات التصوير، بشكل جاذب للمشاهدين، منوهاً بضرورة البحث عن أساليب غير تقليدية لتطوير الملعب، وتحديث شاشات العرض، ووضع أخرى للإعلانات، تسهم في تزيينه وتدر دخلاً له.