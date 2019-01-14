مصرع وإصابة 13 في حوادث سير ببني سويف

14 يناير 2019 - 03:49 م

شهدت محافظة بني سويف عدة حوادث سير بطرق مختلفة حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 12، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

كان الحادث الأول والذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق (مصر- أسيوط الزراعي) بعد كمين الفشن في اتجاه المنيا، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي.

كما أسفر حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل بمدخل قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، عن إصابة 4 أشخاص، ونقلوا لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.