برلمانية: متشائمة من ظهور اتحاد الكرة الفاشل

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تويتر

اتحاد الكرة

البطولة الافريقية

انيسة حسونة


أبدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، سعادتها بفوز مصر باستضافة وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد المنافسة مع جنوب أفريقيا.

وقالت أنيسة حسونة في تغريدة على تويتر: "سعيدة جدًا بالبطولة الأفريقية في بلدي مصر ولكني متشائمة من ظهور اتحاد الكرة الفاشل في الصورة مرة ثانية وإحنا أساسًا مش طايقين نشوفهم أو نسمعهم".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب ترشيح الأمم الأفريقية يونيو 2019 من الكاميرون لعدم الالتزام بتنفيذ المطلوب في استضافة 24 فريقًا وفتح "كاف" المزاد أمام دول القارة الأفريقية لاستضافة الحدث وأصبحت مصر وجنوب أفريقيا أبرز المرشحين، وفازت مصر بها.

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