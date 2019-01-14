"عاوز 24 ساعة عمل ولو محصلش كله هيمشى"

14 يناير 2019 - 01:51 م

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة الروبيكي للجلود، عقب انتهاء جولته في العاصمة الإدارية الجديدة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول الموقف التنفيذي، وما تم الانتهاء منه من مشروعات بالمدينة، وقاطع رئيس الوزراء المسئولين قائلاً: "المشروع ده لازم ينتهى بالكامل بعد 3 أشهر، تنقلوا كلكم مكاتبكم في الموقع، عاوز 24 ساعة عمل، وتباتوا هنا، ولو محصلش كله هيمشى".



وأضاف رئيس الوزراء: "سأرسل فريق المتابعة التابع لي ليلا، للتأكد من سير العمل، وسأتلقى تقارير دورية عن تقدم الأعمال، فهناك التزام قطعه المسئولون على أنفسهم أمام الرئيس، ولن نخلف ما وعدوا به"، معقبًا: "اسألوا عني باعمل إيه في وزارة الإسكان، في المشروعات اللى زى دي، وإلا مكنش كل الإنجاز ده حصل في 4 سنين".