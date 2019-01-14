» المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز سيدة بمقاطع جنسية

14 يناير 2019 - 01:43 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاملا بالمشدد 3 سنوات لاتهامه بابتزاز سيدة بمقاطع فيديو جنسية بدائرة قسم قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أبو صافى، وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم "علاء محمد زكي" بتهديد المجني عليها "مروة رجائي محمد" بنشر صور فاضحة بعد أن تحصل عليها عن طريق التقاطه صور ومقاطع فيديو لها عن طريق هاتفه المحمول وجهاز اللاب توب، أثناء معاشرته لها وهددها بنشر الصور والمقاطع، مطالبًا بمعاشرتها تارة أخرى ومبالغ مالية، كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل الاتصال.