السجن المشدد 20 عامًا لمتهم في أحداث الاتحادية

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احكام المشدد

احداث الاتحادية

قضت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 20 عامًا في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود مكاوي، في القضية التي المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، والتي حكم فيها علي الرئيس المعزول في وقت سابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفي وخالد نصار، وأمانة سر أيمن القاضي.

كانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية.

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