طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات المصابين

14 يناير 2019 - 01:21 م

أعلن خالد محمود طبيب فريق الأهلي مدة غياب اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بعد إصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الطبيب إن الأشعة أثبتت إصابة مروان بشد في العضلة الأمامية وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع مقبلة.

وأضاف أن هشام محمد لاعب وسط الفريق سيغيب لمدة أسبوعين عن الفريق بسبب إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وأكد الطبيب أن أحمد فتحي الظهير الأيمن سيعود للمباريات بعد 3 أسابيع بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الداخلية بالدوري.

وقال خالد حمود إن أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين مقبلين بسبب الإصابة في الركبة.

وأوضح أن حسام عاشور لاعب الوسط تعرض لإصابة بكدمة قوية في الأنكل وسيخضع لأشعة اليوم تحسم فترة غيابه.

وأكد أن أكرم توفيق لاعب الوسط أجرى جراحة في أنفه لتعديل مسار الحاجز الأنفى موضحاً أن الجراح سيحدد موعد عودة اللاعب للتدريبات.

وأشار إلى أن المدافع محمد نجيب يغيب 3 أسابيع للحصول على راحة إجبارية بعد إصابته في الركبة.

وواصل طبيب الأهلي المغربي: وليد أزارو مهاجم الفريق حصل على إجازة أسبوعا وسيقضيها في بلاده بعد إصابته في العضلة الضامة وسيعود للفحص الطبي بعد العودة.

وأكد أن الأنجولي جيرالدو صانع الألعاب حصل على إجازة ولم يخضع للفحص الطبي بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.