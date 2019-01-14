الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة بطل الجزائر

14 يناير 2019 - 12:53 م

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 18 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم:

شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي، ميدو جابر، إسلام محارب.