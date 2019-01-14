المرسى: المشهد الحالي للإعلام المصري هدر للإمكانية

14 يناير 2019 - 12:44 م

استنكر الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وضع الإعلام المصري العام والخاص في هذه الفترة، واصفًا إياه بالمهدور فيما يتعلق بملف الإمكانيات والتطوير.

وقال المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قراءة المشهد الإعلامي الحالي تستدعي إلي العقل كتابا متميزا عنوانه "هدر الإمكانية" للدكتور نادر فرجاني صدر في بدايات هذا القرن يتناول فيه هدر لإمكانيات متوافرة في الوطن العربي لو أحسن إدارتها واستغلالها وتعظيم الاستفادة منها لتغيرت أوضاع كثيرة " .

وأضاف أستاذ الإعلام: "المشهد الحالي للإعلام المصري هدر للإمكانية، هدر للطاقات والإمكانيات والقدرات البشرية والفنية والتكنولوجية.. هدر لقوة مصر الناعمة التي لو أحسن إدارتها واستغلالها وتعظيم الاستفادة منها - من أصحاب الرؤى وذوي العلم والخبرة والكفاءة - لتغيرت أمور كثيرة للأفضل ".

وعلق رواد الموقع على المنشور فقال محمد بسيونى: "هو تحول لتخريب متعمد للأسف".

وأضافت ليلى رشوان: "دور الدولة أنها توفر الإمكانيات والموارد لأبنائها ولتطوير الإعلام المصري"

وتابعت عزة بشير: "أصحاب الرؤى وذوي العلم منعزلون في كوكب وسايبين الإمكانيات بيد العابثين الجهلاء للأسف بمباركة وجهود المنافقين في كل العصور لأنهم المستفيدون من كل هذا الهدر والمهازل".