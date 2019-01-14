هذا شرط أمريكا لإعادة إعمار سوريا

14 يناير 2019 - 12:34 م

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن كبار الدبلوماسيين الأمريكيين يصرون على أن خروج إيران من سوريا هو شرط إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإعادة إعمار سوريا، وتقديم المساعدات الحيوية لها، بعد حرب أهلية دامت 8 سنوات .

وتابعت الشبكة، في تقريرها، أن كبار الدبلوماسيين الأمريكيين يؤكدون إصرار إدارة ترامب على طرد إيران من سوريا، وانسحاب ووكلائها بالكامل من هناك، مشيرين إلي أنه إذا لم تنسحب إيران ستعلق أمريكا المساعدات الحيوية لـ"سوريا".

وبدوره، وجه مستشار وزير الخارجية، مايك بومبيو، براين هوك، رسالة تحذيرية لإيران، مفادها أن مساعدات إعادة إعمار الولايات المتحدة لسوريا، متوقفة على الانسحاب الكامل للقوات الإيرانية ووكلائها هناك.

وأضاف "هوك"، في تصريحاته للشبكة: "نعتقد إذا ما عملنا مع الجميع في المنطقة، وإذا ما كنا نبني دبلوماسيتنا بالطريقة التي نريدها، أننا سوف نكون قادرين على التخلص من جميع القوى التي تقع تحت السيطرة الإيرانية".

وتابع: "لن نسمح لهم بأن يفعلوا في سوريا ما فعلوه في لبنان، وسنقوم بحجب مساعدات إعادة الإعمار، لدينا عدد من الأدوات المتاحة لنا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".

وكانت القوات الأمريكية قد بدأت فعليًا في الانسحاب من سوريا الجمعة الماضية، ما أشعل مخاوف مجددة بين حلفاء واشنطن من الأكراد للتخلي عنهم من قبل أمريكا، بعد أقل من يوم من تعهد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ببداية جديدة في الشرق الأوسط "يعتمد فيه حلفاؤنا علينا".

وأقر الجيش الأمريكي بالانسحاب، لكنه أكد أن قواته لم تغادر سوريا، ورفض الكشف عن المناطق التي انسحبت منها المركبات القتالية.

وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أسابيع من إعلان "ترامب" المفاجئ بسحب 2000 جندي أمريكي من سوريا، وإعلان النصر العسكري على "داعش" الذي شنت واشنطن ضده حربًا على مدار أربعة أعوام، بجانب القوات الكردية التي أعدتها أمريكا لهذا الغرض.

في المقابل، لاقي قرار ترامب انتقادات واسعة النطاق، ووصف بأنه أحادي وفي غير أوانه من قبل عدد من شركاء واشنطن الذين أصروا على أنه سيعرض الأكراد لهجمات من قبل تركيا، كما أنه سيسمح لفلول "داعش" المتواجدين على طول الحدود العراقية-السورية بإعادة تنظيم صفوفهم والعودة إلى القتال مجددًا.

كما تسبب إعلان ترامب أيضًا في استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وأيضًا مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكجورك.

يذكر أن حلفاء واشنطن من الأكراد في شمالي سوريا يخشون من أن يؤدي انسحاب القوات الأمريكية إلى تمكين تركيا من شن هجوم على المناطق التي يسيطرون عليها، وتنظر أنقره إلى الجماعات الكردية المسلحة في سوريا على أنها تشكل تهديدا لأمنها الوطني.