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الهجرة: 46 ألف مصرى يعملون بأفريقيا

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وكالات- حنان حمدتو

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن عدد المصريين في أفريقيا بلغ 46 ألف مصري، أكثرهم في جنوب أفريقيا بواقع 40 ألفًا، وذلك طبقًا لما جاء بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مكرم خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة دور الوزارة وتواصلها مع المصريين في القارة الأفريقية، اليوم الإثنين، أن هذا الرقم وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة العامة.

ورد رضوان على تصريحات الوزيرة قائلاً:"أن هذا التقدير لعدد المصريين في أفريقيا قليل، مشيرًا إلى أن ما يقرب من مليون مصري موجود في السودان".

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك أعدادًا أخرى غير مسجلة، لكن هذا الرقم وفقًا للتقارير الرسمية، كما إنه في إطار سعي الوزارة لربط المصريين بالوطن، تم عمل أسبوع الجذور لليونانيين والقبارصة والأرمن، ممكن كانت لهم جذور مصرية ، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي؛ للتواصل مع خريجي الجامعات المصرية في أفريقيا.

وتابعت قائلة: "أن مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير سبل الهجرة الشرعية من خلال دخول العمالة المصرية إلى الأسواق الأفريقية وبما أن هناك إحجاما عن العمل في أفريقيا نظرًا لأن فرص العمل غير مربحة، فإن هناك تواصلا مع وزارة الاستثمار من خلال الجهات المانحة والتي تقوم بدورها في توفير مزيد من المشروعات الاستثمارية.

وأكدت أن دور الأزهر الشريف في القارة الأفريقية قوي جدًا، لما له من قيمة كبيرة، داعية كذلك رجال الأعمال للتنسيق مع الشركات من أجل مزيد من الاستثمارات.

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