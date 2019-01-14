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ضبط 480 كيلو لحوم فاسدة داخل محل شهير فى المعادى

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ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة داخل مفرمة ببولاق الدكرور
ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة داخل مفرمة ببولاق الدكرور

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مباحث التموين تضبط 1.6 طن لحوم فاسدة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتعاون مع مباحث التموين480 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير في المعادي.

تلقى العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، معلومات تفيد بقيام المدير المسئول عن مطعم شهير بدائرة قسم شرطة المعادي، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية، غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المطعم تم ضبطه وعثر بداخل المطعم على 480 كيلو جراما "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – دهون حيوانية"، غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد طهيها وبيعها للجمهور، بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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