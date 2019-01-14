البيئة: لا يوجد مخطط واضح يساعدنا على تطوير البنية التحتية

14 يناير 2019 - 12:13 م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات، مؤكدة أنه يتم إنشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المشكلة الأولى تتعلق بتهالك البنية التحتية، حيث تم حل بعض المشكلات ولكن لا يوجد بالجمهورية البنية المطلوبة، مؤكدة أن المشكلة تتعلق أيضًا بعدم وجود بيانات ومخطط واضح يساعد الوزارة.

وتابعت: هناك مصانع في مصر لها دراسات جدوى ولكن لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لأن المخلفات المطلوبة لم تصل للمصنع، موضحة أن الاستدامة تحتاج لإصلاح المنظومة الخاصة بالجمع والنقل ووقف المقالب العشوائية، كما إنه يتم حل مشكلات المقالب العشوائية وأن هناك مخططات لمواجهة المخلفات الصلبة، جاء ذلك ردًا على طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب بشأن إنشاء عدد من مصانع تدوير القمامة في قرى شرق النيل ومحافظات الصعيد وحلوان، كما طالب النواب خلال الاجتماع بحل مشكلات المخلفات العشوائية.