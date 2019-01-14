» رؤية الأم المتوفاة فى المنام بعد زيارتها من "الشيطان"

14 يناير 2019 - 12:09 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفيت أمى منذ أكثر من شهرين ولم أرها فى منامي فزرتها فى قبرها وقلت لها أمى أريد أن أراك فى المنام لأطمئن عليك.

ثم رأيت فى الرؤيا أنها تدخل البيت ويبدو عليها الإرهاق فسألتها على الفور هل خلصتى؟ أقصد حساب الملكين قالت لا. فزرتها مرة ثانية وقلت لها أرجوك طمنيني وبعد يومين رأيتها فى الرؤيا مرهقة وسألتها خلصتى؟ قالت نعم. ولكنها قالت أريد أن أستريح. أرجو التأويل وشكرا .

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرؤيا سبقها ما حدث فى الحقيقة وهو زيارتك لأمك رحمها الله وكلامك معها عند قبرها وذكر بعض العلماء أن أهل القبور يخاطبون مخاطبة السامع وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت: (أنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا). ولكن اهتمامك الشديد وحزنك وذهابك إلى القبر حتى ترى والدتك رحمها الله ولما رأيتها كانت مرهقة فأخشى أن يكون هذا من الشيطان لأن الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه مكروه ليحزن الحي لأن الشيطان حريص على كل ما يدخل الحزن والهم والغم على المؤمنين لقوله تعالى: (إِنَّمَا النَّجْوَى? مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) المجادلة 10.

ولذلك فإذا رأى الإنسان في منامه ما يكره للميت خاصةً بعد الزيارات والمخاوف الشديدة فينبغي أن يتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى وألا يحدث أحدًا بما رآه وحينئذ لا يضر الميت شيئًا وأما كونها لم ينته الحساب معها لأكثر من شهرين فالكل سوف يحاسب وكل إنسان على حسب عمله والله أعلم بذلك، وإذا كانت الوالدة قصدت في كلامها أو دلالة اللفظ يفهم منه أن الحساب انتهى معها والآن سوف تستريح فهذا يدل على راحتها وحسن مستقرها.

وكون الوالدة تعبانة وتطلب الراحة أيضًا فانظروا إن كان عليها دين فاقضوا عنها دينها، وإن كان عليها نذر فالنذر دين، وإن أوصت بوصية لا تخالف الشرع فاعملوا بها، وإن كان عليها صيام فذلك دين الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه. وإلا فالصدقة والدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). فالوالدة رحمها الله تحتاج منك إلى الصدقة الجارية والدعاء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته اللهم آمين.

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